В ФРГ выступили за добычу газа методом фрекинга для снижения цен на энергоносители

Как считает глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст, "решительное расширение возобновляемых источников энергии правильно, однако недостаточно"

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Ведущие германские экономисты предложили конкретные шаги для снижения цен на энергоносители. Так, глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст выступил за добычу газа в Германии методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

"Решительное расширение возобновляемых источников энергии правильно, однако недостаточно. Германии следует позиционировать себя шире. Это включает в себя возвращение к ядерной энергетике, исследования новых видов энергии, таких как термоядерная энергия и добыча сланцевого газа в стране", - написал Фюст в статье для газеты Welt am Sonntag. Сланцевый газ можно добыть только методом фрекинга.

В свою очередь член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм указала, что в дополнение к расширению использования возобновляемых источников энергии импорт больших объемов водорода имеет важное значение. "Компании будут инвестировать в Германию только в том случае, если можно будет получить доступ к водороду", - отметила она.

По мнению директора Института германской экономики (IW) Михаэля Хютера, неопределенность относительно будущих цен на электроэнергию оказывает фундаментальное влияние на привлекательность ФРГ как места для ведения бизнеса. "Расхождение между предпринимательскими инвестициями, которые необходимы сегодня, и будущим обеспечением дешевой электроэнергией ставит под угрозу промышленную основу нашей экономики", - подчеркнул Хютер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) выступил против добычи в стране природного газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), назвав такую идею миражом. Эту позицию разделяют входящие в правительство ФРГ "зеленые". Ряд немецких политиков, наоборот, призвали развивать фрекинг в свете высоких цен на энергоносители.