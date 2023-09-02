Куренков: передачу имущества в управления МЧС в новых регионах закончат до конца года

Глава ведомства отметил, что много работы уже выполнено

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Передача движимого и недвижимого имущества в управления МЧС России в новых регионах будет завершена до конца года. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24".

"Да. Много работы уже выполнено, мы сейчас передаем движимое и недвижимое имущество. Работа ведется. В конце года мы ее закончим", - сказал он, отвечая на вопрос, как работают управления МЧС в новых регионах.

С 1 января указом президента РФ Владимира Путина штатная численность МЧС России увеличена на 15 тыс. человек до 303 107 специалистов. Отмечалось, что за счет этого ведется комплектование территориальных подразделений МЧС России на новых территориях.

Глава МЧС Александр Куренков 19 июля сообщил, что подразделения МЧС России в новых регионах получили 1,3 тыс. единиц специальной техники и оборудования. По его словам, до конца года планируется поставить еще около 1 тыс. единиц.