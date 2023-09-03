Новак назвал нефтегазовый комплекс России одним из самых мощных в мире

Вице-премьер поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил ключевое значение нефтегазовой отрасли для российской экономики в День работников нефтяной и газовой промышленности.

"Благодаря многолетнему добросовестному труду работников отрасли нефтегазовый комплекс России является одним из самых мощных в мире. Наша страна занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, располагает развитой инфраструктурой для транспортировки углеводородов, фундаментальной научной и материально-технической базой в нефтегазовой сфере", - говорится в поздравительной телеграмме вице-премьера, опубликованной на сайте правительства.

В настоящее время продолжается работа по диверсификации экспортных поставок нефти и газа, расширению партнерских связей с дружественными странами, развитию перспективных направлений нефтегазовой отрасли, в том числе производства сжиженного природного газа и нефтегазохимической продукции. Особое внимание уделяется вопросам социальной газификации субъектов нашей страны, отметил Новак.

Вице-премьер выразил уверенность, что профессионализм, сплоченность и умение работников отрасли ставить цели и достигать их станут надежной опорой в работе и позволят реализовать все стратегические задачи.

"Желаю всем работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли новых успехов, благополучия, энергии, крепкого здоровья!" - заключил он.

День работников нефтяной и газовой промышленности установлен указом президиума Верховного совета СССР в 1965 году, отмечается в первое воскресенье сентября.