В Таиланде объявили о плане расширения аэропорта Пхукета стоимостью более $200 млн

Он сможет обслуживать до 18 млн пассажиров в год

БАНГКОК, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший оператор аэропортов Таиланда компания Airports of Thailand объявила о плане расширения международного аэропорта Пхукета стоимостью 6 млрд батов ($212 млн). Об этом сообщила газета "Бангкок пост".

Как ожидается, в результате расширения инфраструктуры аэропорта пропускная способность терминала, принимающего международные рейсы, удвоится и достигнет 12 млн пассажиров в год. В 2022 году аэропорт принял около 6 млн пассажиров международных рейсов.

Всего же с учетом внутренних рейсов аэропорт сможет обслуживать до 18 млн пассажиров в год. "Сейчас план находится на стадии проектирования и разработки, на что уйдет не менее года. Ожидается, что работы обойдутся по меньшей мере в 6 млрд батов и будут полностью выполнены в 2027 году", - сказал президент Airports of Thailand Керати Киджманават.

Представители таиландских авиакомпаний 28 августа на встрече с новым премьер-министром Сеттхой Тхависином предложили увеличить число рейсов как минимум на 20% к высокому туристическому сезону, который начинается в стране с ноября. Как ранее заявил Тхависин, правительство Таиланда планирует увеличить доходы от туризма с нынешних 1,9 трлн батов ($54 млрд) до 3,3 трлн батов ($94 млрд) к 2024 году.