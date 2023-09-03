На Кипре заявили о поддержке с Израилем проекта энергокоридора между ЕС и Средиземноморьем

По словам президента республики Никоса Христодулидиса, стороны "согласились, что электрические соединения, природный газ и возобновляемые источники энергии являются прочной основой для сотрудничества в регионе"

НИКОСИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Республика Кипр и Израиль выступают в поддержку проекта строительства энергокоридора между Европой и Восточным Средиземноморьем, по которому можно будет поставлять на европейский континент природный газ. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент Кипра Никос Христодулидис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава правительства еврейского государства прибыл в Никосию для участия в трехстороннем саммите Кипр - Греция - Израиль, который пройдет в понедельник. В центре внимания - взаимодействие в области безопасности, обороны и энергетики.

"Мы согласились с тем, что <...> должны продвигать <...> развитие надежного энергетического коридора между странами-единомышленницами, связывающего бассейн Восточного Средиземноморья с Европой", - сказал Христодулидис. "Это касается таких проектов, как электрические соединения, газопроводы, экологически чистые источники энергии и терминалы СПГ", - добавил он.

По словам президента, стороны "согласились, что электрические соединения, природный газ и возобновляемые источники энергии являются прочной основой для сотрудничества в регионе". "Проекты, представляющие общий интерес, в которых сотрудничают наши страны, такие как "Интерконнектор Евразия" (EuroAsia Interconnector), имеют стратегический характер", - подчеркнул он.

Кипр и Израиль ведут переговоры о подготовке межгосударственного соглашения о сотрудничестве, предусматривающего строительство инфраструктуры для соединения двух стран как газопроводом, так и электрическим кабелем. Этот проект, как поясняют в кипрском Минэнерго, будет касаться поставок природного газа на Кипр, его сжижения на заводе, который планируют построить на острове, и последующей транспортировки морским путем в Европу. О нем впервые объявил в мае этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кипрская и израильская стороны также стремятся решить вопросы, связанные с урегулированием спора о разделении зон ответственности на месторождении Афродита - Ишай в исключительной экономической зоне Кипра.