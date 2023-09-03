Нетаньяху заявил, что Израиль намерен развивать сотрудничество с Кипром в газовой сфере

Премьер-министр отметил, что у стран есть планы укреплять сотрудничество в сфере энергетики

НИКОСИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Израиль и Кипр обсуждают различные пути сотрудничества в газовой сфере. Две страны имеют потенциал для взаимодействия в этой области, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с кипрским президентом Никосом Христодулидисом.

"Мы также говорим о различных вариантах сотрудничества в сфере природного газа. Нам, обеим нашим странам, очень повезло в обнаружении запасов газа. И мы говорим о том, как мы могли бы в этом сотрудничать. Это то, что мы продолжим в ближайшие месяцы", - сказал израильский премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.

Нетаньяху также отметил, что у Израиля и Кипра есть планы укреплять сотрудничество в сфере энергетики, две страны в перспективе должна соединить линия электроснабжения. Этот кабель, отметил он, должен соединить Кипр с Грецией и материковой Европой. "А от Кипра [кабель пройдет] к Израилю и, возможно, к странам на востоке от нас. <...> Это то, что мы серьезно обсуждаем, и я надеюсь, что мы достигнем этого", - сказал премьер.

Кипр и Израиль ведут переговоры о подготовке межгосударственного соглашения о сотрудничестве, предусматривающего строительство инфраструктуры для соединения двух стран как газопроводом, так и электрическим кабелем. Этот проект, как поясняют в кипрском Минэнерго, будет касаться поставок природного газа на Кипр, его сжижения на заводе, который планируют построить на острове, и последующей транспортировки морским путем в Европу. О нем впервые объявил в мае этого года Нетаньяху. Кипрская и израильская стороны также стремятся решить вопросы, связанные с урегулированием спора о разделении зон ответственности на месторождении Афродита - Ишай в исключительной экономической зоне Кипра .