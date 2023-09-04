Объем инвестиций составит 121,5 млрд рублей

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Компания "Алроса" приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству объектов рудника "Мир-Глубокий", - говорится в сообщении. Глава Якутии Айсен Николаев 4 сентября находится с рабочей поездкой в Мирнинском районе.

В этом году на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок.

Объем инвестиций на строительство объектов рудника составит 121,5 млрд рублей. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 году. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 года. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.

Кимберлитовая трубка "Мир" - одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов, расположенное в Мирнинском районе Якутии. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника "Мир" приходилось около 9% общей добычи алмазов группы "Алроса". Рудник "Мир" находится на консервации после аварии, произошедшей 4 августа 2017 года, когда в результате прорыва воды из карьера затопило шахту рудника, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.