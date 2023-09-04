4 сентября, 03:23
Военная операция на Украине

На Камчатке произвели первую партию дронов-камикадзе для СВО

К отправке готова партия в количестве 80 аппаратов

ТАСС, 4 сентября. Производство дронов-камикадзе для нужд специальной военной операции (СВО) запущено на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Первая партия из 80 беспилотников уже готова к отправке.

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"На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе - их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. К отправке уже готова первая партия - 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад", - написал Солодов.

Он добавил, что еще одной задачей правительства региона является обеспечение связи камчатских производителей и операторов, а также обучение подразделений Вооруженных сил РФ, которые базируются на территории региона, управлению дронами и их обслуживанию. Такая возможность появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая". 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичВоенная операция на Украине
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