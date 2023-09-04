"Азбука вкуса" открывает на АЗС "Лукойла" первый магазин по франшизе

Минимаркет "Азбука daily" стал 170-м в общем количестве магазинов сети

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сеть "Азбука вкуса" открывает свой первый минимаркет "Азбука daily" по франшизе - он располагается в Москве на территории АЗС "Лукойла", сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

"Минимаркет "Азбука daily" откроется на территории городской флагманской АЗС "Лукойл" на Ленинградском шоссе. Это совместный пилотный проект "Лукойла" и "Азбуки вкуса". Это первый магазин, открытый по договору франчайзинга", - рассказали в компании. Минимаркет также стал 170-м в общем количестве магазинов сети.

Торговая площадь объекта - 171 кв. м, в ассортименте минимаркета более 1 тыс. ассортиментных позиций, преимущественно собственные торговые марки ретейлера: готовая кулинария, напитки, бакалея и другие. Товарная матрица магазина составлена по аналогии с классическим минимаркетом "Азбуки вкуса", цены также аналогичны ценам в торговой сети.

Пилотный проект продлится полгода, по его результатам компании примут решение о его масштабировании. В "Азбуке вкуса" пояснили, что на период тестирования планируется запуск только этого объекта. По словам президента "Азбуки вкуса" Дениса Сологуба, ретейлер рассматривает B2B-проекты как приоритетные на ближайший год.

"Мы ставим целью "дотягиваться" до клиентов сети в новых локациях, а также расширять аудиторию. Мы рады запустить новый для компании формат именно с сетью АЗС "Лукойл": у брендов пересекаются аудитории и позиционирование, а также схожий уровень качества услуг", - сказал Сологуб, слова которого привели в компании.

"На протяжении пилота будем оказывать партнеру содействие на всех этапах. По итогам тестирования рассчитываем увеличивать представленность наших точек на АЗС", - добавил топ-менеджер.

О ретейлере

"Азбука вкуса" - крупная российская торговая сеть, ее магазины располагаются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Под управлением ретейлера находятся супермаркеты "Азбука вкуса", минимаркеты "Азбука daily", семейные крупноформатные супермаркеты "Азбука маркет" и специализированные винные магазины "Энотека".

Кроме того, "Азбука вкуса" развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов питания.