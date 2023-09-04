Автопром ФРГ опасается за будущее производства автомобилей в стране из-за энергокризиса

По словам главы Объединения автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер, эта проблема "становится токсичной" для поставщиков средней руки

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Развитие автопрома в Германии находится под угрозой из-за высоких цен на электроэнергию. Такое мнение выразила глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер в интервью агентству DPA.

Согласно ее оценкам, хотя германские автопроизводители могут не опасаться за свои позиции среди конкурентов в будущем, перспективы дальнейшего производства автомобилей в Германии "без масштабных реформ" в республике находятся под вопросом. Эксперт пояснила, что ФРГ как производственная площадка "значительно утрачивает конкурентоспособность в мировом масштабе из-за структуры затрат", в частности, на фоне "самых высоких цен на электроэнергию".

По словам Мюллер, эта проблема "становится токсичной" для поставщиков средней руки, которые отмечают, что инвесторы не наращивают инвестиции в страну, "а уходят в другие европейские страны или в США". Причины такой динамики эксперт видит в том числе в избыточном регулировании со стороны государства, в медленном принятии политических решений и отсутствии правовой базы для будущего реформирования автоиндустрии, в частности касательно интеграции решений на основе искусственного интеллекта.

Ранее основной акционер германского автоконцерна BMW Штефан Квандт заявлял, что правительство республики ставит под угрозу энергоснабжение предприятий и домохозяйств своей хаотичной и дорогостоящей энергетической политикой, что будет иметь последствия для общества. Он видит реальную опасность, что в результате действий правящей коалиции равновесие в вопросах энергоснабжения ФРГ будет нарушено, что найдет отражение в высоких затратах для промышленности и граждан, вынужденных отключениях электроэнергии и нарушении энергоснабжения в нескольких регионах.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. Согласно опубликованному в июле исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме. Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не сможет преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.