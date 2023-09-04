Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

К 10:14 мск индекс Мосбиржи рос на 0,41%, индекс РТС поднимался на 0,39%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,34%, до 3 242,49 пункта, индекс РТС увеличился на 0,34% и составил 1 058,97 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск индекс Мосбиржи рос до 3 244,54 пункта (+0,41%), индекс РТС находился на уровне 1 059,54 пункта (+0,39%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,36%, до 96,43 рубля, евро находился на уровне 104,18 рубля (+0,03%), юань дорожал до 13,265 рубля (+0,01%).