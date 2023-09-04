В Екатеринбурге "Магнит" открыл первый в РФ ультрамалый магазин на железнодорожном вокзале

Площадь киоска составляет около 20 кв. м, ассортимент насчитывает примерно 350 наименований товаров

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Магнит" - один из крупнейших российских ретейлеров - впервые открыл магазин ультрамалого формата на железнодорожной станции - объект появился в Екатеринбурге, говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит" <...> открыл на железнодорожном вокзале Екатеринбурга магазин ультрамалого формата - киоск "Магнит Go". Объект стал первым киоском розничной сети, расположенном на железнодорожной станции", - сообщает ретейлер.

Площадь киоска составляет около 20 кв. м, ассортимент насчитывает примерно 350 наименований товаров. Акцент в магазине сделан на готовую еду и продукты для быстрого перекуса, а также включает непродовольственные позиции в дорогу.

"Магнит" тестирует формат киосков с 2021 года. Сейчас сеть магазинов ультрамалого формата объединяет 27 киосков, 19 из которых были открыты в 2023 году. Подобные объекты ранее появились в аэропортах Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска и разных локациях других городов.

"Мы видим коммерческий успех формата и готовы к сотрудничеству и дальнейшему открытию киосков в самых разных местах - парках, медицинских и образовательных учреждениях, аэропортах, железнодорожных вокзалах, торговых центрах, а также набережных", - отметил операционный директор формата "у дома" розничной сети "Магнит" Олег Сиднин, слова которого приводятся в сообщении.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2023 года сеть насчитывала 28 309 магазинов, расположенных в 4 183 населенных пунктах Российской Федерации и в Узбекистане.