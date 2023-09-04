Экономика Швейцарии оказалась в стагнации во втором квартале 2023 года

Наиболее значительное сокращение величины добавленной стоимости зафиксировано в промышленном и обрабатывающем секторах, а также в химико-фармацевтическом производстве

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Экономика Швейцарии пережила стагнацию во втором квартале в период с апреля по июнь. Об этом говорится в заявлении Государственного секретариата экономики (SECO), опубликованном на сайте правительства страны.

"После значительного роста (+0,9%) в предыдущем квартале ВВП Швейцарии <...> во втором квартале 2023 года не изменился (+0,0%)", - говорится в сообщении.

Наиболее значительное сокращение величины добавленной стоимости зафиксировано в промышленном и обрабатывающем секторах (-2,9%) и в химико-фармацевтическом производстве (-2,3%). В то же время в ведомстве уточнили, что во втором квартале наметился рост государственного (+0,1%) и частного (+0,4%) потребления. Увеличение притока туристов из-за рубежа способствовало росту добавленной стоимости в секторе услуг размещения и питания (+5,2%), отмечается в документе.