Путин анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции в 2024 году

По словам президента РФ, есть перспективы развития сотрудничества стран в этой области

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Первый блок АЭС "Аккую" в Турции планируется запустить уже в следующем году, есть перспективы развития сотрудничества стран в этой области, заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - сказал Путин.

Он добавил, что сейчас на станции работает большой квалифицированный коллектив, "под 25 тыс. человек".

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного с РФ 12 мая 2010 года.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. По информации министра энергетики и природных ресурсов республики Алпарслана Байрактара, производство электроэнергии на первом энергоблоке станции начнется 29 октября 2024 года, остальные реакторы будут вводиться в эксплуатацию с интервалом в год.