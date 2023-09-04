ЦБ рекомендовал брокерам разъяснять инвесторам основные условия обслуживания

Обычно такой договор занимает много страниц, в нем сложно найти главное, пояснил регулятор

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России рекомендует всем брокерам разработать для клиентов краткое резюме, где простым языком будут изложены основные условия договора. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России. Обычно такой договор занимает много страниц, в нем сложно найти главное, пояснил регулятор.

"Инвестор должен знать, какие операции могут совершаться по его поручению и за его счет на биржевых площадках, а также на внебиржевом рынке, вправе ли брокер использовать активы клиента в своих интересах. Важно, чтобы человек, который собирается зарабатывать на фондовом рынке, знал, что для сделок с некоторыми инструментами ему потребуется получить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование", - сказано в сообщении.

Кроме того, в резюме брокера должны быть указаны комиссии за обслуживание и условия сделок с плечом. "Следует информировать клиента о порядке и сроках расторжения брокерского договора, урегулирования споров. Также должен быть указан адрес для жалоб и обращений.

"Брокеру необходимо акцентировать внимание клиента на том, что гарантий доходности в инвестировании не существует, и что он может не только потерять все свои деньги, но и еще остаться должным", - также разъяснил регулятор.

Все эти сведения могут быть включены в заявление о присоединении к договору или представлены в виде отдельного документа. Банк России также рекомендует брокерам получить от инвестора заверенное подписью подтверждение, что он ознакомился с информацией.