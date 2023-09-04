Продажи "Автоваза" в августе выросли почти вдвое

Они достигли 33,3 тыс. авто

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в августе 2023 года выросли почти вдвое по сравнению с августом прошлого года и достигли 33,3 тыс. авто, говорится в сообщении компании.

В январе - августе этого года "Автоваз" реализовал 206,3 тыс. автомобилей, что в два раза превышает результат за аналогичный период 2022 года, а также на 9% больше, чем за весь предыдущий год.

"По итогам августа 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 33,325 тыс. коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Самой продаваемой моделью остается Lada Granta, продажи которой в августе выросли на 44,9% в годовом выражении - до 16,8 тыс. штук. Продажи Lada Vesta достигли 6,7 тыс. авто, а за январь - август - 17 тыс. штук.

Также в августе этого года было реализовано чуть больше 4 тыс. внедорожников Niva Legend, а продажи Niva Travel составили 5,4 тыс. авто.