"Технониколь" начнет выпускать стекловолокно

Корпорация сообщила о покупке активов компании "УРСА Евразия"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Производственная корпорация "Технониколь" приобрела активы компании "УРСА Евразия", что позволит ей начать производство стекловолокна, сообщила пресс-служба компании.

"Сделка позволит компании выйти в новый сегмент теплоизоляционных материалов - производство стекловолокна", - говорится в сообщении.

По данным компании, в состав "Технониколь" вошли штаб-квартира в Санкт-Петербурге и производственные площадки, выпускающие продукцию под торговой маркой URSA. Две площадки по производству стекловолокна находятся в Чудове (Новгородская область) и Серпухове (Московская область). Их общая мощность составляет 53 тыс. тонн в год. Линия по выпуску экструзионного полистирола (XPS) в Серпухове обеспечивает 300 тыс. куб. м готовой продукции ежегодно. Планируется, что интеграция активов "УРСА Евразия" в структуру "Технониколь" начнется уже в сентябре 2023 года и займет год. За это время будут синхронизированы бизнес-процессы организаций во всех направлениях: производстве, финансах, IT, маркетинге, закупках.

По словам совладельца и управляющего партнера "Технониколь" Сергея Колесникова, переговоры о покупке начались в середине 2021 года. "В текущих реалиях основные силы мы направили не на строительство новых предприятий, а на покупку активов сильных и технологичных компаний с высокой производительностью труда," - приводит пресс-служба его комментарий.

По информации компании, после вхождения в состав "Технониколь" приобретенные производственные мощности планируется увеличить не менее чем на 30%. При этом сохранится рецептура, и, согласно лицензионному договору, в течение ближайших двух-трех лет компания сможет использовать товарный знак URSA, параллельно развивая при этом выпуск стекловолокна под собственной торговой маркой.

В состав производственной компании "Технониколь" входят 56 производственных площадок, где изготавливаются строительные материалы и системы, 20 учебных и 6 научных центров. Помимо европейской части России, компания планирует начать отгрузки готовой продукции в Сибирь и на Дальний Восток, а также наладить экспорт в Белоруссию и страны Центральной Азии.