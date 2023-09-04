Ростехнадзор приостановил ведение горных работ на участках шахт "Воркутаугля"

По данным ведомства, на участках трех шахт зафиксировали нарушения требований промышленной безопасности

СЫКТЫВКАР, 4 сентября. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора приостановило проведение горных работ на участках трех шахт АО "Воркутауголь" из-за выявленных нарушений, сообщила пресс-служба Ростехнадзора.

"Ростехнадзор приостановил ведение горных работ на объектах АО "Воркутауголь" <…>. Оформлены протоколы по части 1 статьи 9.1. КоАП РФ о временном запрете на ведение горных работ и эксплуатацию технических устройств, материалы дел переданы в Воркутинский городской суд", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на шахте "Комсомольская" ленточные конвейеры в одной из горных выработок эксплуатируются с нарушениями требований промышленной безопасности. В подготовительной горной выработке пласта Четвертого нарушен паспорт крепления, технические устройства эксплуатируются с нарушениями требований промышленной безопасности.

На одном из участков шахты "Воргашорская" выявлено пылевзрывоопасное состояние, эксплуатация подвесной монорельсовой дизельной дороги производится с нарушением обязательных требований промышленной безопасности. Аналогичные нарушения выявлены на участках шахты "Заполярная-2", которая объединяет шахты "Воркутинская" и "Заполярная".

"Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, является градообразующим предприятием заполярного города Воркуты и единственной российской угледобывающей компанией, работающей в условиях Крайнего Севера. В составе четыре подземные шахты, угольный разрез "Юньягинский", центральная обогатительная фабрика "Печорская", "Воркутинский механический завод" и Воркутинское транспортное предприятие. На производстве занято более 6 тыс. человек.