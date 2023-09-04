В Великом Новгороде в строительство аквапарка вложат более 800 млн рублей

По словам инвестора, планируется создать около 58 рабочих мест, 70% посетителей будут из Великого Новгорода и 30% - из близлежащих регионов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Проект строительства аквапарка в Великом Новгороде одобрен на инвестсовете при губернаторе. Инвестор вложит более 800 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Комплекс включит в себя бассейны с водными аттракционами для детей и взрослых, джакузи, сауны и бани, а также кафе, игровую зону. Инвестор вложит более 800 млн рублей. Проект будет реализован в 2023-2026 годах. Ожидаемый трафик - 800 человек в день. Стоимость билета - около 1 000 рублей", - отмечается в сообщении.

По словам инвестора, планируется создать около 58 рабочих мест, 70% посетителей будут из Великого Новгорода и 30% - из близлежащих регионов. Инвестор планирует построить аквапарк около ТРЦ "Мармелад", совместно с администрацией Великого Новгорода проработаны решения по приведению в порядок прилегающей территории вокруг комплекса, работы по благоустройству от подрядчика и городской администрации будут проводиться в едином стиле.

Мэрия планирует продолжить благоустройство парка Юности на площади более 30 тысяч кв. м. На эти цели выделят 70 млн рублей. В 2024 году будет обеспечена инженерная инфраструктура, в том числе - установлены системы освещения, видеонаблюдения. В 2025 году запланировано устройство пешеходных дорожек, а в 2026 - элементов благоустройства и малых архитектурных форм.

"С резидентом ИНТЦ "Валдай" - компанией ООО "Атлас", мы договорились о том, что в течение 2023 года продемонстрируем систему, считывающую трафик движения, способствующую снижению интенсивности потока. Результаты увидят новгородцы и гости нашего города, дальше будем ее совершенствовать. Таким образом, администрация Великого Новгорода считает возможным реализацию данного проекта на территории Новгорода. С учетом строительства высокоскоростной магистрали и туристической привлекательности Великого Новгорода, которая растет, данный вид семейного отдыха будет очень востребован", - отметил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что решение о выделении земли без конкурса действовало при условии соблюдения плана-графика реализации проекта. "Если проект не реализуется, в город должны вернуться все объекты. Предлагаю поддержать проект взамен на абсолютно четкое исполнение обязательств инвестором", - подчеркнул губернатор.