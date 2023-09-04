В Минсельхозе сообщили о росте производства гречки в России на 6,8%

При этом цены на нее снизились на 12,3%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Производство гречневой крупы в России с начала года выросло на 6,8%, при этом цены на нее сократились на 12,3%. Об этом сообщил Минсельхоз России.

"Производство круп в текущем году показывает положительную динамику - за январь - июль 2023 года общий показатель превысил 1 млн тонн. В том числе, выпуск гречневой крупы увеличился на 6,8%, овсяной - на 19,9%, кукурузной - на 4,3%. Рост объемов производства способствует снижению отпускных цен на основные виды круп. Так, на 30 августа средняя цена производителей на гречневую крупу сократилась с начала года на 12,3%, а на рисовую - на 4%", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что действующие мощности переработки позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок этой продукцией.

"В настоящее время в стране стартовала уборка основных крупяных культур", - добавляет министерство. В частности, собрано 50,6 тыс. тонн гречихи, что почти в два раза выше показателя прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, валовый сбор в 2023 году превысит уровень прошлого года.

В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 14,3% - до 1,3 млн га. Выращивание этой культуры ведется в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области, говорится в сообщении министерства.

Также министерство ожидает рост урожая риса. Посевные площади под культурой были увеличены на 7,4% - до 189,6 тыс. га. Выращивание риса ведется в девяти субъектах, а к регионам-лидерам относятся Краснодарский край и Республика Дагестан.