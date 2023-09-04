В Москве производитель полезных сладостей увеличил выпуск продукции почти на 40%

Компания планирует произвести свыше 1,8 млн изделий в 2023 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский производитель полезного шоколада за семь месяцев 2023 года произвел около 920 тыс. изделий, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня в отрасли пищевой промышленности Москвы работает свыше 250 предприятий. Они поставляют на рынок широкий спектр продуктов питания, в том числе для тех, кто следит за фигурой. Так, столичная компания "Полезный шоколад" за семь месяцев 2023 года увеличила выпуск шоколада и сладостей с полезным составом почти на 40% год к году. За счет роста ассортимента и рынка сбыта, модернизации оборудования ей удалось изготовить около 920 тыс. единиц продукции. В 2022 году предприятие выпустило более 1,1 млн изделий, в плане 2023-го - произвести свыше 1,8 млн", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владислава Овчинского.

Компания под брендом bob производит натуральные сладости с 2018 года. Сегодня в ее ассортименте более 100 товаров на разный вкус - от шоколада и батончиков до паст и халвы. Десерты созданы без консервантов и химических добавок, не содержат молока и белого рафинированного сахара, заменителей какао и пальмового масла. Сегодня их можно приобрести в сетях крупных магазинов.

"Мы стараемся создавать продукты по авторским рецептам и только с честным и полезным составом. С каждым годом придерживающихся принципов здорового питания становится все больше. Поэтому мы продолжим активно развиваться в этом направлении для закрытия потребности рынка в таких изделиях", - приводятся в тексте слова генерального директора компании Сергея Разина.