В Челябинске создали гибридные импортозамещающие машины для уборки улиц

Одна машина готова к запуску в серийное производство, а вторая проходит испытания

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Линейку многоцелевых гибридных машин для коммунальных служб крупных городов создали специалисты Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета, сообщил ТАСС директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.

"Специалистами Центра компьютерного инжиниринга Южно-Уральского государственного университета создана линейка отечественных многоцелевых уборочных машин для больших городов. Среди них машина "КО-318" на базе автомобильного шасси "Камаз" и самоходная коммунальная машина "МЦМЭ 5 000" на основе гибридного привода. Малошумную и экологичную коммунальную технику подготовили к запуску в серийное производство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разработку автомобиля "МЦМЭ 5 000" поддержал Минпромторг России. Самоходную коммунальную машину для большого города делал коллектив инженеров-конструкторов, расчетчиков, материаловедов, исследователей (как молодых специалистов, недавно окончивших ЮУрГУ, так и инженеров с большим опытом работы). От задумки до работающего опытного образца прошло два года. Машина сейчас проходит серию испытаний.

Он добавил, что со временем инженеры сделают "МЦМЭ 5 000" полностью электрической, чтобы обеспечить малошумность работы в условиях городского сектора, на придомовых территориях, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

По словам ученого, ранее завершенный совместный проект инженеров со специалистами Курганского завода дорожных машин - коммунальная машина "КО-318" - готова к запуску в серийное производство. Основными потребителями универсальной уборочной машины в вузе назвали города с плотным транспортным потоком и крупными ландшафтными зонами. Это Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь и другие.

О вузе

Южно-Уральский государственный университет - это университет трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития России, университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса УМНОЦ. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр "Передовые производственные технологии и материалы" создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей в рамках нацпроекта "Наука и университеты".