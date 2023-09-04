В Псковской области рассчитывают запустить железнодорожный маршрут до Витебска

На сегодняшний день налажено авиасообщение Псков - Минск, а также запущен автобус Псков - Витебск

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. В Псковской области, которая имеет сухопутную границу с Витебской областью Республики Беларусь, намерены создать и запустить железнодорожное сообщение между Псковом и Витебском. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое состоялось в Пскове.

"Есть перспективные направления в сфере развития железнодорожного сообщения. Это прямая пассажирская связь между Псковом и Витебском, а также развитие сообщения между промышленными центрами республики и портами Санкт-Петербурга. Железнодорожный маршрут Псков-Витебск в значительной степени решит транспортную обеспеченность внутри и Псковской области, и внутри Витебской области. Как минимум двойной эффект будет от этого", - сказал Ведерников.

По его словам, Псковская и Витебская области решают "вопросы транспортного сообщения". Кроме того, в 2022 году доля товарооборота области с Белоруссией составила почти четверть от всех внешнеторговых операций.

"Мы запустили авиасообщение Псков - Минск, автобус Псков - Витебск, а также набрали хорошую динамику в сфере экономического взаимодействия. Мы с Александром Михайловичем [Субботиным] вместе подняли сотрудничество на такой уровень, что теперь оно охватывает практически все сферы. Помогаем друг другу в рамках политики импортозамещения", - уточнил глава региона.

Совместные проекты двух регионов

Ведерников пояснил, что в сфере туризма разработали маршрут "Искусство вне границ", который объединяет объекты культурного наследия Псковской и Витебской областей. Осенью 2022 года ПсковГУ совместно с Витебским университетом запустил магистратуру по направлению "Психология". Кроме того, добавил губернатор, уже есть реализованные совместные проекты по созданию научных журналов, образовательных программ, исторических и архивных миссий.

"На перспективу уже разработаны проекты развития единой системы профессионального аграрного образования: 370 млн рублей, здесь включены средства на [организацию] 19 новых учебных мастерских и лабораторий. Создание научно-исследовательской лаборатории метаболомных исследований Союзного государства. Стоимость проекта - 180 млн рублей. Учебно-научная лаборатория уже создана на площадке нашего регионального вуза. Это было сделано в 2022 году в рамках программы Минобрнауки "Приоритет 2030", - добавил губернатор.

Ранее депутаты Парламентского собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Участие в заседании принял председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.