ГТЛК сообщила, что не наблюдает увеличения ставок аренды вагонов из-за ключевой ставки

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что из-за резкого роста цен на вагоны и снижения маржинальности оперирования после повышения ключевой ставки ЦБ некоторые операторы приостанавливают закупку парка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Значительного роста ставок аренды вагонов из-за повышения ключевой ставки ЦБ не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

"В июле-августе 2023 года мы не наблюдаем значительного роста ставок аренды после повышения ключевой ставки, которые и так достаточно высоки. В части хопперов-зерновозов отмечается сезонный рост ставок", - рассказали в компании.

В ГТЛК добавили, что по крытым вагонам ставки выросли на фоне списания старого парка вагонов и закупки новых крытых вагонов по значительно увеличенным ценам, что произошло еще до повышения ключевой ставки. Так, основной рост цены на новые вагоны на 20-25% произошел еще на фоне ключевой ставки в размере 7,5%. Что касается полувагонов, в ГТЛК добавили, что наблюдают стабилизацию ставок и не фиксируем влияния ключевой ставки.

При этом генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов пояснил ТАСС, что с апреля наблюдается рост ставок аренды на 7-8% по всем видам подвижного состава. По крытым вагонам рост составил 14%.

"Арендодателям необходимо покрывать рост ключевой ставки и инфляционную составляющую в стоимости вагона - все это сильно влияет на стоимость владения парком. Несмотря на то, что все эксперты говорят о профицитности парка, увеличенный грузооборот создает повышенную потребность в подвижном составе и привлечение его в аренду требует повышенных трат со стороны лизинговых компаний", - отметил Мусатов, чьи слова передает пресс-служба.

Он добавил, что из-за цен на вагоны и стоимости финансирования при ключевой ставке 12%, а также предстоящего списания большинства видов вагонов на утилизацию и увеличенного грузооборота, ставки аренды не могут быть низкими. Однако арендодатели частично оставляют на себе рост кредитной ставки и цены вагона и только часть из них перевыставляют на арендаторов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что из-за резкого роста цен на вагоны и снижения маржинальности оперирования после повышения ключевой ставки ЦБ некоторые операторы приостанавливают закупку парка.