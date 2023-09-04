Будущие резиденты ОЭЗ "Новгородская" планируют инвестировать более 2 млрд рублей

В регионе, в частности, планируют открыть производство литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, а также прицепной техники

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Три будущих резидента особой экономической зоны "Новгородская" готовы инвестировать в свои проекты в общей сложности более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области по итогам проведенного инвестиционного совета при губернаторе.

"Потенциальные резиденты ОЭЗ "Новгородская" планируют привлечь в регион более 2 млрд рублей инвестиций. Три инвестиционных проекта были представлены на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны "Новгородская", который традиционно проходит в рамках инвестсовета", - отмечается в сообщении.

Компания "Вест" планирует организовать на базе ОЭЗ "Новгородская" производство насосных агрегатов и поршневых компрессоров. Предприятие занимается поставкой оборудования и запчастей для российских атомных электростанций. Объем инвестиций в проект - до 1,4 млрд рублей. По словам финансового директора Сергея Чудинова, на первом этапе на предприятии создадут 110 квалифицированных рабочих мест. "На первом этапе планируем вложить около 400 млн рублей в закупку оборудования и всего необходимого для старта производства. В первом квартале мы уже планируем запуститься, к лету выйти на проектную мощность и к концу 2024 года - началу 2025 года поставить первую продукцию по контрактам с концерном "Росэнергоатом". За 15 лет планируем заплатить в бюджеты разных уровней около 5,4 млрд рублей налогов, в том числе 775 млн рублей - в региональный бюджет", - отметил Чудинов.

Второй потенциальный резидент - "Алюминиевая торгово-промышленная компания" намерена реализовать инвестпроект по производству литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Планируется создать 220-250 рабочих мест. Объем инвестиций составит более 300 млн рублей. Инвестор планирует запустить производство в 2024 году и выйти на проектную мощность к 2027 году, в планах - выпускать более 2 млн изделий в год.

Третий инвестор - новгородское предприятие "Гут трейлер" - собирается построить на площадке особой экономической зоны завод по производству прицепной техники. Инвестор планирует создать 120 новых рабочих мест, инвестировать в регион около 500 млн рублей. Сегодня на предприятии уже работают 100 человек.

"Нужно собраться с представителями отраслей и убедиться в том, что ваши мощности по подготовке специалистов соответствуют потребностям, и вы будете готовы обеспечить все предприятия кадрами. Или нужно принять решение о расширении набора на 2024 год. Министерство образования должно взять на себя обязательства по трудовым резервам", - приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Никитина.

Об ОЭЗ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 8 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 га. На ее территории планируют открыть предприятия по производству электрического оборудования, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по производству домокомплектов из тяжелого и легкого бетона, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Это первая создаваемая в регионе ОЭЗ.