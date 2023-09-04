VK объединяет некоторые свои активы в две бизнес-группы

По мере развития продуктов, бизнес-группы могут расширяться, сообщили в компании

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. VK объявила об объединении ряда своих активов в бизнес-группы "Социальные платформы и медиаконтент" и Экосистемные и комплексные сервисы". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"VK сообщает о создании двух бизнес-групп, которые объединят ключевые продукты и сервисы холдинга", - сказано в сообщении.

Так, в бизнес-группу "Социальные платформы и медиаконтент" войдут соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Дзен", "VK Видео", "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер". Эту группу возглавил Степан Ковальчук должности старшего вице-президента VK по медиастратегии. Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы объединены в бизнес-группу "Экосистемные и комплексные сервисы" под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова.

"По мере развития продуктов, бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. Продукты и сервисы, которые не вошли в созданные бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений. Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними", - добавили в пресс-службе.

Одновременно компания объявила о назначении главы "Дзена" Антона Фролова вице-президентом VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам. В новом статусе он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK. Также в зону его ответственности войдет развитие "Дата Офиса". "Фролов продолжит в качестве CEO возглавлять "Дзен", - заключили в VK.

В новость была внесена правка (16:45 мск) - уточнение в лиде, верно - "в бизнес-группы".