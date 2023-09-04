Общий объем активов россиян на брокерском обслуживании в II квартале достиг 8 трлн рублей

По данным ЦБ, это на 48% больше аналогичного показателя 2022 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Совокупная стоимость активов россиян на брокерском обслуживании в II квартале 2023 года выросла до 8 трлн рублей, что на 48% больше аналогичного показателя 2022 года. Об этом говорится "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", опубликованном на сайте Банка России.

"Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II квартала 2023 года выросла до 8 трлн рублей (+14% квартал к кварталу и +48% год к году)", - следует из материалов ЦБ.

Из указанной суммы порядка 7,2 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Рост объема активов произошел как за счет положительной переоценки активов, так и благодаря притоку новых средств на брокерские счета, пояснил регулятор.