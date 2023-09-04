В России намерены стимулировать использование в каршеринге отечественных авто

Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, чтобы стимулировать использование в каршеринге автомобилей, преимущественно производящихся в России. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью, при необходимости обеспечив внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в одном из пунктов.

Поручение дано правительству РФ.