В "Яндексе" сообщили, что работают над устранением ошибок в системе "умный дом"

В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что в мобильном приложении начались проблемы с возможностью авторизации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Некоторые пользователи системы "умный дом" от "Яндекса" с голосовым помощником "Алиса" сталкиваются с трудностями при настройке системы в приложении, специалисты уже работают над их устранением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса"

"У ряда пользователей возникают временные трудности с настройками в приложении "умного дома". Наши специалисты уже работают над устранением сложностей", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что в мобильном приложении умного дома от "Яндекса" начались проблемы с возможностью авторизации. Так, при попытке входа выходит ошибка.