В Архангельске "Академик Трешников" встал под погрузку вместо "Михаила Сомова"

"Сомов" находится у причала завода "Красная кузница"

ТАСС, 4 сентября. Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" встало под погрузку продовольствия, топлива и других грузов в Архангельске, после чего пойдет в рейс снабжения труднодоступных полярных станций в восточной части российской Арктики вместо НЭС "Михаил Сомов". Об этом ТАСС сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Академик Трешников" пришел и встал под погрузку", - сказал Ершов, добавив, что в рейс судно отправится 7-8 сентября.

Рейс до Чукотки для завоза продовольствия, топлива и других грузов на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС проходит в сентябре-октябре. Ранее рейсы снабжения выполнял "Сомов". Сейчас он стоит у причала завода "Красная кузница" в Архангельске.

"В док "Сомов" встанет 8-9 сентября", - добавил Ершов.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция имени Э.Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. В акватории Земли Франца-Иосифа корпус судна обследовали водолазы. "Сомов" планируется поставить в док, провести обследование и ремонт.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа, "Сомов" вернулся в Архангельск 18 августа.