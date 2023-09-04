В Запорожской области намерены выпустить облигации для восстановления предприятий

Как сообщил и.о. министра экономического развития Юрий Гуськов, регион планирует применить практику госуправления для ускоренного восстановления экономики

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области планируют выпустить облигации для восстановления и перезапуска брошенных предприятий региона, сообщил в ходе пресс-конференции и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

"Допустим, есть ряд брошенных предприятий промышленного сектора, на текущий момент мы проводим инвентаризацию, часть из этих комплексов попадет в управление непосредственно Запорожской области. Далее мы подбираем ряд инвесторов и необходимых нам направлений, и этот имущественный комплекс попадает в государственную корпорацию. И госкорпорация для обеспечения этого имущественного комплекса выпускает корпоративные облигации", - сказал Гуськов.

По его словам, такой механизм будет запущен в качестве пилотного проекта на уровне региона. В целом Запорожье намерено применить практику госуправления для ускоренного восстановления экономики.

"В нашей истории был определенный период с 1930-х до 1950-х годов, в которые Советский Союз показывал удивительные темпы роста. Эта модель по сути - государство, которое выполняет управляющую, координирующую, курирующую, что ли, функцию <...>. Наша задача - не просто каким-то образом перекачать все в государство, а взять ключевые отрасли, формирующие направления, и в них задавать четкий вектор. Чтобы людям на земле было понятно, что на то, что они производят, будет заказ, что это будет востребовано, что это встроено в государственную кооперацию", - подчеркнул глава Минэкономразвития региона.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал экономические инициативы руководства Запорожской области, касающиеся создания государственных предприятий. Сейчас в регионе создано 20 государственных компаний, таких как Государственный зерновой оператор, Мелитопольская железная дорога, государственный оператор Бердянский порт и другие. Таким образом, каждый четвертый житель области работает в государственном секторе.