Объем сделок на СПБ бирже за август снизился на 2,92%

Он составил $3,41 млрд

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам августа 2023 года составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле ($3,51 млрд) и на 62,77% меньше показателя за август 2022 года ($9,16 млрд). Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в августе уменьшился на 15,5% по сравнению с июлем и составил $0,15 млрд. Участники торгов заключили в августе 4,05 млн сделок против 4,02 млн сделок месяцем ранее.

Количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 3,96% и составило 170,33 тыс. (177,36 тыс. в июле). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,16 млн.

Инвесторы в августе заключали сделки с 2 042 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

В список по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки Tesla (14,55% от общего объема торгов в августе), Nvidia (8,91%), Marathon Digital Holdings (3,86%), Coinbase (2,77%), Advanced Micro Devices (2,25%) и другие.

Ценные бумаги китайских компаний

Объем сделок ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам августа увеличился на 43,89% по сравнению с показателем за июль, составив 1,44 млрд гонконгских долларов ($184,37 млн), и в 3,06 раза больше, чем в августе прошедшего года (0,47 млрд гонконгских долларов).

Участники торгов и их клиенты в августе заключили 317,52 тыс. сделок в режиме основных торгов (увеличение на 34,97% по сравнению с июлем).

В список лидеров по объему торгов в августе вошли акции Alibaba (10,54% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в августе), JD.com (7,42%), NIO (6,47%), Country Garden (5,67%) и другие.

Ценные бумаги ETF

Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам августа 2023 года составил $303,71 млн, что на 81,6% больше, чем в июле текущего года ($167,24 млн), в том числе $8,96 млн гонконгскими ETF, торги которыми СПБ биржа начала 12 июля 2023 года.

В топ-10 лидеров по объему торгов вошли ProShares UltraPro Short QQQ (19,10% от общего объема торгов ETF в августе), Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (10,72%) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (7,47%).