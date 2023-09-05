ФРП объявил о запуске производства комплектующих для грузовых вагонов в Брянской области

Предприятие "Бежицкая сталь" будет производить до 2 тыс. усовершенствованных боковых рам и колесных центров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Производство боковых рам и колесных центров для грузовых вагонов запущено производственным объединением "Бежицкая сталь" (входит в "Трансмашхолдинг") в Брянске. Объем инвестиций в проект составил 640 млн рублей, в том числе 399 млн рублей - заем от Фонда развития промышленности (ФРП), сообщила пресс-служба фонда.

"Производственное объединение "Бежицкая сталь", входящее в состав "Трансмашхолдинга", запустило в Брянске производство новых боковых рам и колесных центров. Инвестиции в проект составили 640 млн рублей, из которых 399 млн рублей в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия" предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на приобретение технологического оборудования", - сказано в сообщении.

Поясняется, что предприятие будет производить до 2 тыс. штук усовершенствованных боковых рам - основ подвижной части вагона, к которым крепятся колесная пара, детали тормоза, надрессорная балка и другие комплектующие - для тележек грузовых вагонов. "Бежицкая сталь" получила сертификат соответствия на выпуск этих деталей в конце июля.

"Новые боковые рамы за счет усовершенствованной конструкции имеют повышенный запас хода, а благодаря современной технологии выплавки изделие меньше подвержено появлению дефектов и, если все-таки трещина появится, сможет продолжить работу без разлома до следующего планового ремонта вагона", - приводятся в сообщении слова технического директора "Бежицкой стали" Вадима Балакина.

При этом в рамках модернизации литейного производства предприятие перешло от изготовления исключительно отливок к выпуску механически обработанных деталей. Компания наладила серийное производство центров для колесных пар электровозов и тепловозов, а также начала изготовление корпусов букс. С помощью займа ФРП предприятие закупило автоматическую линию формовки, современное металлообрабатывающее оборудование, станки для механической обработки, рентгенотелевизионный комплекс, прессовые машины.

Основными потребителями продукции станут вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Например, также входящие в "Трансмашхолдинг" "Трансмаш" и "Новочеркасский электровозостроительный завод".

О ФРП

Фонд создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Объем кредитного портфеля фонда составляет 261 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал свыше 1 400 займов на общую сумму более 420 млрд рублей, из них более 140 млрд рублей - в 2022 году.