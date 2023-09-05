Месячная активная аудитория VK ID за год выросла до 91 млн пользователей

Она увеличилась более чем на 14%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Месячная активная аудитория сервиса VK ID в России в 2023 году выросла более чем на 14% - до 91 млн пользователей, говорится в сообщении VK.

"В 2023 году месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

Сам сервис, по данным пресс-службы, используют 90% пользователей рунета.

Также, согласно приведенным данным , в первом полугодии 2023 года количество авторизаций через VK ID выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3,1 млрд. "Таким образом в среднем через VK ID авторизуются более 500 млн раз в месяц, его используют для входа в 66 тыс. партнерских сервисов, среди них - крупнейшие интернет-магазины, онлайн-школы, видеосервисы, а также благотворительные и социальные проекты", - добавили в пресс-службе.

VK ID планирует масштабировать возможность быстрой смены аккаунта на другие сервисы VK и проекты внешних партнеров.

VK ID - аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнёров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.