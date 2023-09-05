Как отметили в Минфине, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 7 сентября по 5 октября в рамках бюджетного правила составит в эквиваленте 13,15 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в сентябре может получить 279,12 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается в материалах Минфина РФ.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279,12 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило -2,96 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Покупка валюты по бюджетному правилу

В материалах Минфина также сообщается, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 7 сентября по 5 октября 2023 года в рамках бюджетного правила составит в эквиваленте 13,15 млрд рублей.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 276,16 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2023 года по 5 октября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С 13 января Минфин РФ проводил продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".