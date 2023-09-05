Бюджет России в августе нарастил выплаты по топливному демпферу на 68,3%

Они составили 185,9 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский бюджет в августе 2023 года нарастил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу на 68,3% по сравнению с июлем - до 185,9 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ. В июле нефтяники получили 110,4 млрд рублей.

В январе выплаты составили 47,9 млрд рублей, в феврале - 108,7 млрд рублей, в марте - 96,7 млрд рублей, в апреле - 107,2 млрд рублей, в мае - 103,5 млрд рублей, в июне - 78,6 млрд рублей.

В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.