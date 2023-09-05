5 сентября, 10:25

В Венгрии по проекту АЭС "Пакш-2" началось сооружение котлована под шестым энергоблоком

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто надеется, что вторая очередь проекта в Пакше будет завершена в 2030 году

БУДАПЕШТ, 5 сентября. /ТАСС/. Выемка грунта из котлована под будущим шестым энергоблоком станции АЭС "Пакш-2" началась в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, выразивший надежду, что вторая очередь проекта в Пакше будет завершена, как и планируется, в 2030 году.

"Выемка грунта под будущим шестым реакторным блоком атомной электростанции в Пакше началась на глубину до 5 м. Ранее то же самое было сделано на месте будущего сооружения пятого энергоблока", - сказал глава МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

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