ГАЗ отказался от иска на 15,5 млрд рублей к Volkswagen AG и ООО "Фольксваген груп рус"

Суд ранее выделил из дела в отдельное производство требование автозавода к ООО "Фольксваген груп рус" и Volkswagen AG о взыскании убытков и приостановил производство по этому требованию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску Горьковского автозавода (ГАЗ) к Volkswagen AG и ООО "Фольксваген груп рус" о взыскании 15,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"Прекратить производство по делу, принять отказ от иска", - говорится в картотеке. Материалы с подробностями пока не опубликованы.

Ранее суд, ознакомившись с исковым заявлением автозавода к "Фольксваген груп рус", Volkswagen AG о взыскании с ответчиков убытков в 15,5 млрд рублей, выделил из дела в отдельное производство требование российского автозавода к ООО "Фольксваген груп рус" и Volkswagen AG о взыскании убытков и приостановил производство по этому требованию.

В середине марта ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о признании недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке с Volkswagen и взыскании с концерна более 15,5 млрд рублей убытков.

Первоначально имущество ООО "Фольксваген груп рус" было арестовано, однако 4 апреля обеспечительные меры были отменены судом. 11 апреля представители Горьковского автозавода вновь подали ходатайство об обеспечении искового заявления. Позднее суд отказал в аресте активов Volkswagen.

Горьковский автозавод в апреле еще раз обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к немецкому автоконцерну, российское предприятие требовало взыскать с Volkswagen AG 28,4 млрд рублей. Суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по этому иску.