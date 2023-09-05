5 сентября, 10:59

Melon Fashion Group запускает новый бренд магазинов одежды Idol

Открытие первых магазинов запланировано в конце сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ретейлер Melon Fashion Group (управляет сетями Sela, Zarina, Befree, Love Republic) запускает новый бренд магазинов одежды - Idol, открытие первых магазинов планируется в конце сентября, говорится в сообщении компании.

"Melon Fashion Group объявляет о запуске пятого бренда, ассортимент которого составляют женская и мужская одежда, а также аксессуары и обувь. <…> Уже стартовали онлайн-продажи в интернет-магазине <…>, а также на маркетплейсе Lamoda. Открытия первых магазинов в крупнейших ТЦ состоятся в конце сентября", - сообщает ретейлер.

Основа бренда - изделия из мягкой шерсти, кашемира и смесовых материалов высокого качества.

"Выход в новый для себя сегмент affordable premium - своего рода стартап, дух которого мы культивируем в компании. Такой шаг соответствует стратегии развития и расширения Melon Fashion Group, что позволит усилить свое присутствие на fashion-рынке России и привлечь новую аудиторию", - отметил гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Melon Fashion Group управляет брендами модной одежды Sela, Zarina, Befree, Love Republic и Idol. На конец августа 2023 года под управлением ретейлера находилось 904 магазина в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация