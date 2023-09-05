Мишустин отметил хорошую динамику в развитии малого и среднего бизнеса

По словам премьер-министра, действует уже около 6 млн таких предприятий, на которых работают 30 млн человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России развивается хорошими темпами, сейчас действует уже около 6 млн таких предприятий, на которых работают 30 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию МСП.

"Количество малых и средних предприятий остается на достаточно стабильном уровне - около 6 млн. Это выше, чем на начало постковидного 2021 года, когда экономика начала восстанавливаться", - привел данные председатель правительства.

По словам Мишустина, в сфере занятости "динамика еще более высокая". "Численность работающих приближается к 30 млн. Это максимальное значение с момента выхода в 2020 году указа президента о национальных целях развития до 2030 года", - указал премьер.

Он подчеркнул, что правительство считает развитие МСП одним из приоритетных направлений. "Это сектор, где инициативные люди открывают свое дело, и он решает очень значимые для государства задачи. Среди них - создание новых рабочих мест, формирование комфортной среды жизни граждан за счет всевозможных сервисов. И именно в малом бизнесе многие инновации получают практическое применение и свое воплощение в качественных товарах, услугах", - перечислил премьер.

Мишустин обратил внимание, что кабмин реализует специальный национальный проект, который призван упростить процедуры и создать комплексную систему акселерации для роста компаний. "Создана большая инфраструктура поддержки, в том числе в регионах. Это центры "Мой бизнес", технопарки, отдельный институт развития, профильный банк, специализированная цифровая платформа, помощь экспортерам и многие другие системные меры. Доступен широкий набор льготных финансовых продуктов. Это кредиты, гарантии, гранты. Усилены стимулы для наращивания спроса за счет закупок государственных компаний и продвижения на маркетплейсах", - напомнил он.

Кроме того, продолжил глава кабмина, существенно изменена система контроля и надзора. Главенствующую роль, указал он, стала играть профилактика, а именно - применение рискориентированного подхода, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. Мишустин также отметил, что во время пандемии российские власти помогли многим компаниям сохранить сотрудников за счет пополнения фонда оплаты труда. В результате этих мер и вопреки беспрецедентному внешнему давлению на РФ этот сектор развивается, акцентировал внимание премьер.