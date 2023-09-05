Кабмин определит задачи развития малого бизнеса до 2030 года

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это необходимо для того, чтобы вклад предпринимательства в экономику России увеличивался

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым выработать ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства на ближайшие годы, чтобы его вклад в экономику страны увеличивался.

"Предлагаю сегодня определить ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года", - сказал председатель правительства на стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства. Он обратил внимание на то, что в министерстве экономического развития "разрабатывается новый пакет мер поддержки".

"Сейчас нужно двигаться дальше, эта сфера обладает потенциалом для качественного роста, прежде всего в качестве вклада в валовой внутренний продукт", - указал глава кабинета министров. Мишустин напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче по реализации политики, направленной на развитие экономики предложения. "Это значит, что в нашей работе больше акцент нужно сделать на формировании производственных организаций, особенно в приоритетных отраслях, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос", - отметил премьер-министр. По его словам, "подавляющее число субъектов МСП сейчас - это микропредприятия, пока их вклад в экономику не так велик". "Хотелось бы, чтобы он был больше, поэтому важно стимулировать динамику внутри сектора от микро- к малым компаниям и выше, вплоть до категории "МСП+", - сказал председатель правительства.

На нынешнем совещании Мишустин также предложил обсудить, "насколько удобной и полезной для малого и среднего бизнеса оказалась цифровая платформа МСП".