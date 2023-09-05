В России начал работать "Авто финанс банк"

Он специализируется на автокредитовании и предоставляет финансирование на приобретение новых и подержанных автомобилей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Приобретенный в июне 2023 года "Автовазом" специализированный автомобильный банк - "Авто финанс банк" (ранее "РН-Банк") - начал работу в России, сообщила пресс-служба "Автоваза".

"В России начал работу специализированный автомобильный банк. АО "Автоваз" объявляет о завершении необходимых юридических процедур по запуску в России нового банка - АО "Авто финанс банк" (создан на базе АО "РН-Банк", который "Автоваз" приобрел летом 2023 года)", - говорится в сообщении.

Банк специализируется на автокредитовании и предоставляет финансирование на приобретение новых и подержанных автомобилей.

"Банк будет активно развиваться и наращивать как объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности, так и предложит новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги)", - отмечается в сообщении.

"Авто финанс банк" занимает 51-ю позицию в рейтинге российских банков по собственному капиталу. Его финансовая стабильность подтверждена рейтингом АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) от 3 августа 2023 года - рейтинг АА, прогноз "стабильный".

"Автоваз" как акционер "Авто финанс банка" ставит перед ним амбициозные цели по увеличению к 2030 году кредитного портфеля розничных клиентов и прибыли в семь раз", - заявил президент "Автоваза" Максим Соколов, слова которого приводятся в сообщении.