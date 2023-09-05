В октябре стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей

Цель программы - помочь новичкам запустить и развивать свой бизнес

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Начался прием заявок на новый сезон образовательного онлайн-проекта для начинающих предпринимателей "Мой бизнес". Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, которое является организатором проекта совместно с VK и компанией "Деловая среда".

Цель программы - помочь новичкам запустить и развивать свой бизнес. Обучение начнется 3 октября. В течение десяти недель начинающие предприниматели смогут пройти путь от бизнес-идеи до разработки плана ее реализации и первых продаж под руководством опытных наставников.

"Участниками первого сезона стали почти 12 тыс. человек из 85 регионов России. Мы отмечаем, что участники проекта выбирают быстрорастущие и перспективные отрасли. Лидером выбора стала сфера, связанная с питанием, - 16% проектов. <...> На втором месте оказалось сфера, где происходит замещение ушедших брендов, - производство одежды и украшений выбрали 14%. Каждый пятый планирует развивать бизнес в сфере обучения и детской тематики. Исходя из полученных данных, а также на основе обратной связи от участников мы сформировали траектории по развитию проектов - "Еда и напитки", "Креативные индустрии", "Маркетплейсы", "Услуги", "Производство", "Торговля" и "Социальное предпринимательство", - цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

Обучение будет проходить в три этапа, которые будут включать вебинары и практические занятия. Определиться с направлением помогут действующие российские предприниматели, которые будут представлять одну из семи сфер. Кроме того, эксперты расскажут участникам, как использовать цифровые инструменты с максимальной отдачей в каждой из категорий бизнеса. Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих, подчеркнули в МЭР.