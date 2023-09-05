В Ярославле строительство моста через Волгу планируют начать не позднее 2025 года

Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что на эти цели выделили около 25 млрд рублей

ТАСС, 5 сентября. Строительство моста через Волгу с развязкой на Тормозном шоссе в Ярославле начнется в конце 2024 - начале 2025 годов. Работы будут вестись в течение трех лет, на эти цели выделяется порядка 25 млрд рублей, сообщил на встрече с журналистами губернатор Михаил Евраев.

"Нам удалось достичь договоренностей на федеральном уровне, и в конце следующего - начале 2025 года уже непосредственно планируем приступить к строительству моста через Волгу с развязкой на Тормозном шоссе", - сказал глава региона.

По его словам, строительство моста и развязки будет вестись в течение трех лет, на эти цели региону выделяется порядка 25 млрд рублей. "Это уже третий автомобильный мост [в городе], наряду с Юбилейным и Октябрьским, что послужит очень серьезным импульсом для развития как Заволжского района, так и Ярославля, потому что изменится вся логистика и транспортные потоки", - добавил Евраев.

Работы будут вестись в рамках строительства южного полукольца в Ярославле, которое, помимо моста, включает комплекс развязок. Весь проект, по словам главы региона, оценивается в 70 млрд рублей.