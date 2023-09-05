Внешнеторговый оборот товаров Белоруссии увеличился на 16,2%

По данным Белстата, экспорт увеличился на 9,9%

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот товаров Белоруссии в январе - июле текущего года увеличился на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $47 млрд, экспорт - на 9,9%, до 22 млрд. Об этом сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

"В январе - июле 2023 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $47 043,5 млн, в том числе экспорт - $22 452,7 млн, импорт - $24 590,8 млн", - говорится в сообщении.

По данным Белстата, к уровню января - июля 2022 года "из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 116,2%, экспорт - 109,9%, импорт - 122,5%".