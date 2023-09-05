Шадаев заявил о необходимости инвестиций на прокладку линий связи на Чукотке и в Якутии

Министр цифрового развития напомнил, что за последние три года была построена линия волоконно-оптической связи, которая обеспечила 20 тыс. человек интернетом и потрачено на это было 7 млрд рублей из федерального бюджета

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Прокладка линий волоконно-оптической связи на Чукотке и в Якутии требует дополнительных инвестиций из-за высокой цены строительства объектов в этих регионах. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Он напомнил, что за последние три года была построена линия волоконно-оптической связи, которая обеспечила 20 тыс. человек интернетом и потрачено на это было 7 млрд рублей из федерального бюджета, а для того, чтобы обеспечить еще 20 тыс. жителей региона нужно порядка 10-12 млрд рублей из-за тяжелых климатических условий и больших инфраструктурных затрат.

"Сейчас таких денег в бюджете нет, у нас такой же вопрос по Якутии, по северо-восточной части. Там, чтобы обеспечить доступ в интернет для 70 тыс. человек нужно порядка 6 млрд рублей из федерального бюджета. У нас две такие приоритетные трассы, но здесь без инвестиций не обойдешься, потому что это очень дорогое строительство", - сказал Шадаев.

В свою очередь глава государства отметил, что данный вопрос надо иметь в виду и закладывать в определенные планы развития. "Своевременно и в плановом порядке, не забывать об этом и не откладывать бесконечно", - добавил президент.