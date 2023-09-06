В Японии цена на золото достигла рекордного показателя

Компания Tanaka Kikinzoku в среду установила розничную цену за 1 г золота на уровне $68,46

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в Японии производителей и продавцов драгоценных металлов, в среду установила розничную цену за 1 г золота на уровне 10 105 иен ($68,46). Таким образом цена на золото в стране обновила исторический максимум на фоне растущего спроса на этот актив и снижения курса национальной валюты.

В среду с открытия валютных торгов курс йены продемонстрировал падение на 0,45% и вышел на отметку в 147,57-147,58 иен за доллар. Ключевым фактором ослабления японской национальной валюты остается проводимая Банком Японии (Центробанк) мягкая кредитно-денежная политика, нацеленная на стимулирование местного рынка.