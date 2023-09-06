Япония выступает за диалог между поставщиками и покупателями нефти

Это необходимо для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, считает генсек кабинета министров восточноазиатской страны Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за диалог и сотрудничество между странами-поставщиками и странами-покупателями нефти, направленный на стабилизацию ситуации на энергетическом рынке. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, комментируя решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года.

"Правительство продолжит внимательно следить за трендами на международном энергетическом рынке и их влиянием на японскую экономику, включая ситуацию с ростом цен", - отметил он. Мацуно подчеркнул важность "диалога и сотрудничества между странами-поставщиками и странами-покупателями", направленных на стабилизацию мирового энергетического рынка.

Генсек японского кабмина напомнил о решении повысить размер субсидий местным компаниям, которые занимаются торговлей бензином в стране, чтобы снизить цену на этот вид топлива. Соответствующая правительственная программа начнет работать уже 7 сентября. Средняя розничная цена на бензин в Японии на прошлой неделе достигла 185,6 иены ($1,26) за один литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года, когда в стране начали вести подобную статистику. Цены на горючее в Японии резко пошли вверх с мая после того, как правительство стало снижать государственные субсидии компаниям, которые занимаются торговлей бензином. Кроме того, негативными факторами стали повышение цен на нефть и слабый курс иены по отношению к доллару.

Ранее Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. При этом решение о сокращении добычи будет пересматриваться каждый месяц, чтобы рассматривать как дальнейшее снижение производства, так и его увеличение.

Кроме того, в мае несколько стран ОПЕК+ начали добровольно сокращать производство нефти в общем объеме 1,66 млн б/с, на долю Саудовской Аравии пришлось снижение в 500 тыс. б/с. Изначально эта мера должна была действовать до конца 2023 года. Однако на встрече ОПЕК+ все страны, поддержавшие сокращение, продлили его действие до конца 2024 года.