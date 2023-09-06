Глава Минэнерго Бельгии назвала маловероятным введение санкций в отношении газа из России

Для такого шага необходима поддержка всех стран сообщества, отметила Тинне Ван дер Стратен

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен считает "маловероятным" введение Евросоюзом санкций в отношении природного газа из России, поскольку для такого шага необходима поддержка всех стран сообщества. Такое мнение она выразила в интервью газете Financial Times (FT).

Бельгия стала в нынешнем году вторым по объемам (17%) покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). По словам Тинне Ван дер Стратен, "крайне необходимо", чтобы ЕС достиг своей цели и отказался от российского ископаемого топлива к 2027 году. Однако "самое эффективное, что мы можем сделать <...>, заключается в том, чтобы научиться обходиться без ископаемого топлива в целом и убедиться в том <...>, что мы можем сами контролировать энергетику", констатировала она.

Как заявил ранее заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, полный отказ от поставок российского газа является "почти невыполнимой миссией".

30 августа FT со ссылкой на данные международной организации Global Witness сообщила, что страны Евросоюза планируют импортировать в 2023 году из России рекордные объемы сжиженного природного газа. По ее данным, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе - июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн.