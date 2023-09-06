Рубль отреагировал небольшим укреплением на решение ЦБ о продаже иностранной валюты

Доллар торгуется ниже 97,5 рубля, евро опускался до 104,54 рубля

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже немного укрепился к доллару и евро. Доллар торгуется ниже 97,5 рубля, евро опускался до 104,54 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 09:42 мск, доллар снижался на 0,51%, до 97,4 рубля, евро - на 0,36%, до 104,54 рубля, юань - на 0,49%, до 13,313 рубля. К 09:49 мск доллар находился на отметке 97,51 рубля (-0,4%), евро - на отметке 104,67 рубля (-0,23%). В то же время юань терял 0,32%, опускаясь до 13,336 рубля.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 14 по 22 сентября осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. По данным ЦБ, оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.